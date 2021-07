Parte “Live together”, il progetto di cooperazione tra territorio e fauna selvaggia

Pescina. Nella Valle del giovenco, luogo di grande interesse storico, paesaggistico e naturalistico un allevatore locale, Tiziano Iulianella proprietario di una azienda di allevamento di ovini ha incontrato una rappresentante del progetto “Live together”, Sara Sallemi, una nuova realtà che ha come obiettivo la tutela ambientale a 360 gradi.

Si tratta di un’ iniziativa nuova che si sta facendo strada anche in questo territorio e che merita il nostro supporto più che mai soprattutto alla luce della particolarità dell’Abruzzo e del suo rapporto con la fauna selvaggia, in particolare lupi e orsi. Perché la convivenza pacifica tra uomo e fauna selvatica è possibile e a portata di mano, ma a patto che ognuno di noi faccia la sua parte, al di là della nostra professione e del nostro ruolo nella società.

Tiziano Iulianella ha parlato di come la sua realtà lavorativa viene influenzata dalla presenza degli animali selvatici nel territorio circostante. La convivenza è necessaria e fondamentale, secondo l’allevatore, ed è una ricchezza da tutelare. I danni della fauna selvatica, ovviamente, sono una possibilità e una realtà prevista e calcolata sempre dietro l’angolo, ma è pur vero che esistono tanti sistemi di prevenzione e canali di risarcimento danni.

Lupi e orsi sono una presenza costante e sono un valore aggiunto del territorio, per l’ecosistema ma anche per il turismo, tutelarli rientra anche nei doveri di chi lavora in questo campo, insieme alla tutela del territorio. Per questo è importante un dialogo di collaborazione continuo con il Parco regionale di Abruzzo e Molise e ora in questa nuova ottica anche aderire al progetto.

Il progetto “Live together” è, infatti, particolarmente importante e condivisibile in questo territorio, l’augurio è quello che anche altri allevatori si sensibilizzino e si uniscano a questo progetto. Dobbiamo prendere posizione in maniera consapevole, affinché chiunque di noi vuole vivere nel mondo migliore che ci possa essere.