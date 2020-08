Parte l’esodo di Ferragosto, code e rallentamenti su tutta l’A24

Carsoli. È partito l’esodo per il fine settimana di ferragosto, il weekend più caldo dell’anno sta per arrivare e già in tanti si stanno riversando dalla Capitale nella Marsica.

Già subito dopo le 10 si sono verificati rallentamenti e code lungo l’A24 nel tratto compreso tra l’entrata di Roma est e Avezzano.

Tante sono le auto che si sono unite ai camper e ai mezzi pesanti che stanno affollando in queste ore le carreggiate dell’autostrada e non sono mancati dei disagi. Tante le persone in coda, soprattutto nei tratti di Carsoli, Mandela e Vicovaro.

La situazione per il momento è stazionaria ma non si esclude che potrebbe peggiorare nel corso della giornata quando, con la chiusura degli uffici, tanti saliranno in macchina e partiranno alla volta della Marsica.