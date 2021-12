Parte la nuova stagione al teatro dei Marsi: prima nazionale di “Manola” e molte altre sorprese

Avezzano. 11 dicembre 2021, una data da incorniciare: Avezzano ospita “Manola”, il primo spettacolo prodotto in Città, che apre la stagione della prosa 2021-2022. L’evento, in prima nazionale, che suggella la collaborazione con il teatro “Parioli” di Roma, è in agenda alle ore 21:00: protagoniste d’eccezione Nancy Brilli e Chiara Noschese con la regia di Leo Muscato.

“Per il nostro territorio”, afferma il vice sindaco, Domenico Di Berardino, “è un grande passo in avanti, che allarga gli orizzonti del teatro dei Marsi come centro di produzione e di formazione per i nostri giovani talenti. L’obiettivo dell’amministrazione Di Pangrazio è quello di far lavorare il gioiello della cultura tutto l’anno, generando effetti positivi anche per l’economia cittadina”. Il periodo di soggiorno del cast in città (oltre venti persone per due settimane), infatti, ha già prodotto i primi effetti positivi per le attività: alberghi, ristoranti, bar e “B&B.

Il battesimo del fuoco, invece, allarga gli orizzonti del teatro. Spazio alla produzione e alla formazione, quindi, al teatro dei Marsi, (che ha fatto registrare oltre 400 abbonati tra vecchi e nuovi), che sarà aperta dallo spettacolo “Manola”, in prima nazionale, oggi, sabato 11 dicembre. Un primo assaggio. Sono tredici, infatti, gli spettacoli del calendario della stagione di prosa messi in agenda dalla società “I Nuovi Parioli” di Roma -presidente Giovanni Vernassa, direttore Michele Gentile- per la stagione 2021-22: il 15 e 16 sul palco del “dei Marsi” salirà Vincenzo Salemme per uno spettacolo tutto da gustare: “Napoletano? E Famme ‘na pizza”. Il 29 Antonio Milo e Adriano Falivene metteranno in scena “Mettici la mano” di Maurizio De Giovani, regia di Alessandro D’Alatri. Il 7 gennaio arriverà Silvio Orlando con “La vita davanti a sé” di Romain Gary e il 22 Seven Arts Theatre Studio proporrà al pubblico marsicano “Frankenstein Junior” di Marco Verna. Lina Sastri calcherà il palco il 29 con “Eduardo Mio”; poi, il 10 febbraio, per la regia di Alessandro Gassman, spazio a “Il Silenzio Grande” con Massimiliano Gallo e Stefania Rocca, mentre il 28 arriveranno Ale e Franz con “Comunicium”, regia di Alberto Ferrari.

Doppio appuntamento nel mese di marzo: il 19 in programma è in agenda il “Mistero Buffo” di Dario Fo e Franca Rame con “Matthias Martelli”; il 29, “Non è vero ma ci credo” di Peppino De Filippo con Enzo Decaro. Ad aprile, il 7, l’artista marsicano Corrado Oddi porterà in scena “Pinocchio e la sua favola” di Pericle Odierna, con la partecipazione straordinaria della Fanfara degli allievi Carabinieri di Roma e il 22 gli spettatori potranno rivivere la storia di “Madame Curie” con Stefania Evandro e Alberto Santucci, per la regia di Antonio Silvagni. Gran finale il 2 maggio con “Cetra…una volta” di Toni Fornari con lo stesso Fornari, Stefano ed Emanuela Fresi, regia di Augusto Fornari.