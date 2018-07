Parte il tour di Miss Italia: bellezza, moda e spettacolo nelle piazze dei comuni marsicani e della provincia

Avezzano. Si alza il sipario sul tour Marsica e provincia dell’Aquila di Miss Italia 2018. La carovana della bellezza partirà da Trasacco venerdì 3 agosto alle 21.30. Sabato 4 le aspiranti miss saranno a Sante Marie e domenica 5 a Montereale. Il tour proseguirà a Civita D’Antino il 7 agosto, l’8 a Corcumello, il 16 ad Avezzano e il 17 a Celano. L’organizzazione delle varie tappe è a cura dell’agenzia Pai di Mimmo Del Moro e del delegato Gabriele Zarroli. A presentare le serate sarà Luca Di Nicola, storico conduttore del concorso di bellezza che si intratterrà con le protagoniste della kermesse che nei decenni ha sfornato celebrità come Sophia Loren, Silvana Pampanini, Anna Valle, Cristina Chiabotto e tante altre. Nelle varie serate non mancheranno momenti musicali, ospiti, balletti ed attrazioni. Fanno parte del team organizzativo Ivria Montedoro, Camillo Del Romano e Giuseppe Vitagliani. Collaborano alle serate Lino Felli, Gianni Tirabassi, Sergio Ranieri e il fotografo delle miss Antonio Oddi. Radio ufficiali del tour sono Radio Monte Velino e Radio Magic. Madrina delle finali che si svolgeranno ad Avezzano e a Celano sarà l’ex Miss Italia Claudia Trieste. Il tour di miss Italia, nelle varie località, sarà patrocinato dai comuni, dai comitati feste patronali, dalle pro-loco o da sponsor privati. Ora l’appuntamento è per la prima in programma a Trasacco, venerdì 3 agosto nella piazza centrale del paese.