Parte il tour di Miss Italia 2021 e fa tappa nella Marsica, finale provinciale in piazza Risorgimento

Avezzano. Al via il tour di Miss Italia 2021. Le più belle del reame faranno tappa sabato 7 agosto a Cappadocia. Nella località turistica, alle 21, avrà luogo la finale regionale di Miss Sorriso. Sempre nella Marsica, ad Avezzano, le aspiranti miss si sfideranno martedì 10 agosto in piazza Risorgimento in occasione della finale provinciale.

Nell’aquilano invece, il concorso di bellezza farà tappa venerdì 6 Agosto a Cesaproba in piazza Trieste. Nella località aquilana, si svolgerà la finale di Miss Rocchetta bellezza organizzata dal comitato feste. Martedì 24 Agosto inoltre, le più belle d’Abruzzo sfileranno a Roccaraso per la finale regionale di Miss Sport, nella piazza centrale.

L’organizzazione è a cura dell’agenzia Pai in collaborazione con la “Arte & Spettacolo” di Fabrizio Ferrini. A presentare con il consueto brio e con professionalità le serate, dirette artisticamente da Gabriele Zarroli, il popolare conduttore marsicano Luca Di Nicola. Nei vari spettacoli, oltre ai défilé delle aspiranti miss, non mancheranno musica, danza e attrazioni. Collaborano alla realizzazione delle varie tappe: Lino Felli, Giuseppe Vitagliani, Gianni Tirabassi, Carlo Michetti, Augusto D’Amico e il fotografo Antonio Oddi. Per informazioni telefonare al 330.579071.