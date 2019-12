Parità dei diritti e condizione della donna: domenica a Tagliacozzo l’Istituto Liberale Benedetto Croce presenta l’evento Sveliamo l’Iran, la rivalsa delle donne

Tagliacozzo. Domenica 15, alle ore 16.00, presso la Sala consiliare del comune di Tagliacozzo, si terrà l’evento “Sveliamo l’Iran, la rivalsa delle donne”, organizzato dall’Istituto Liberale Benedetto Croce con il patrocinio del Comune di Tagliacozzo.

Tra i temi trattati nell’incontro, cui parteciperanno il sindaco Vincenzo Giovagnorio, il presidente e la responsabile alle pari opportunità dell’Istituto nella provincia di L’Aquila Nello Simonelli e Giorgia Agostini, i giornalisti Tiziana Ciavardini ed Emilio Orlando, si analizzerà la situazione delle donne in Iran, dove non si è ancora raggiunta una sufficiente parità nei diritti individuali, e nel resto del mondo, compresa l’Italia.

“Realizzare questo evento è stato un preciso obiettivo dell’Istituto – spiega Nello Simonelli – in quanto oggi sempre più spesso si sente parlare di situazioni che da noi sono distanti solamente tramite i telegiornali o le riviste di informazione. Poterne parlare con Tiziana Ciavardini, che conosce benissimo queste vicende per averle vissute in presa diretta, sarà per tutti i presenti un’occasione per meglio comprendere determinate criticità sociali”.

“Poter ospitare questo panel è un motivo di orgoglio. La nostra Amministrazione – sostiene il sindaco Giovagnorio – da sempre è vicina a queste istanze, che meritano di essere trattate con la dovuta sensibilità e competenza per non scadere nei comuni clichè. Farlo in un contesto adeguato sarà di sicuro formativo per i presenti”.