Parco T-Rex di Avezzano, il Centro Giuridico del Cittadino pone l’interrogativo: quale gestione e manutenzione ordinaria è stata programmata?

Avezzano. “Ben venga un altro parco giochi ad Avezzano, l’ultimo in ordine di tempo quello con i dinosauri. Veloce progettazione e veloce realizzazione costi impegnati 120.000 euro a oggi, il servizio di sorveglianza è costato a oggi per 30 gg per 8 ore al giorno per 5856,00 euro e rinnovato per altri 15 gg sempre per 8 ore al giorno pari ad euro 2196,00, ad oggi impegnati Euro 128.052,00. L’apertura era stata annunciata per inizio estate ma sta slittando. Quale gestione e manutenzione ordinaria è stata programmata?”, questo l’interrogativo che si pone Augusto Di Bastiano del Centro Giuridico del Cittadino di Avezzano in merito al Parco giochi temoatico sorto nella zona nord della città ed in attesa di aprire i battenti.

“La cittadinanza deve essere messa a conoscenza prima che avvenga l’apertura, vedere che impegno di spesa necessita il nuovo parco e credo che sia elemento importantissimo per valutarne il futuro. Futuro passato che è ben visibile nella pineta di Avezzano dove dopo i lavori effettuati da Di Pangrazio 2016-2017 dove fu data una bella riorganizzazione alla pineta,la costante presenza di personale rendeva la pineta bella ,pulita e piccola manutenzione ordinaria veniva effettuata. I tempi recenti – sottolinea nel comunicato – hanno visto un’assenza di manutenzione ordinaria e quotidiana che ha portato nell’ultimo anno un un lento degrado di tutta l’area,basti vedere le panchine danneggiate ,il parco giochi lasciato a se stesso ed il percorso salute pezzo per pezzo sta cadendo”.