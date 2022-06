Parco Sponga, ufficialmente riaperta la stagione: come prenotare le piazzole attrezzate

Canistro. “Da ieri, 2 giugno, si è ufficialmente aperta la stagione presso il parco Sponga a Canistro”. Ad annunciarlo la società cooperativa Dendrocopos.

“C’è un legame indissolubile che unisce le nostre attività: lo scorrere dell’acqua, circondato da boschi rigogliosi”. Così in una la società cooperativa Dendrocopos. “Per noi questa è una nuova sfida, un’esperienza simile a quella da cui proveniamo ma diversa in tanti aspetti. Cercheremo di fare del nostro meglio per valorizzare ulteriormente un luogo che ha già in sé tanta meraviglia”.

“A breve vi presenteremo un calendario di attività che animerà il Parco Sponga”, conclude la società.

Le piazzole attrezzate con tavoli e barbecue sono prenotabili al numero 348. 3205444.