E’ il parco della Sponga uno dei posti del cuore per il ferragosto 2019, ecco tutte le info per visitarlo

Canistro. Laghetti, cascate e ruscelli tra prati e boschi suggestivi, in un contesto in cui la natura si incontra con una ruralità secolare. Si presenta così il parco della Sponga, a poche centinaia di metri dal borgo di Canistro nella Valle Roveto. Un’oasi incantata dove molti marsicani e turisti si rifugiano per trascorrere una giornata all’aria aperta immersi nel fascino della natura.

Aree picnic attrezzate con tavoli e barbecue, aree gioco per i più piccoli, parco avventura, sentiero sensoriale e i simpaticissimi pony permettono a grandi e piccoli di staccare per un giorno la spina dalla routine quotidiana e di immergersi in questo angolo di paradiso marsicano.

In tanti per questo ferragosto 2019 lo hanno scelto anche per la possibilità di effettuare escursioni libere o guidate a piedi, a cavallo o in bicicletta, fino a spettacolari punti panoramici che lambiscono i confini del Parco Regionale dei Monti Simbruini.

Per ricevere informazioni è possibile contattare la struttura tramite mail a info@parcosponga.it oppure telefonando ai numeri 334.2172929 o 347.9704838