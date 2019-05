Volontari Cai in azione a Luco dei Marsi per ripulire il parco San Leonardo in attesa della bella stagione

Luco dei Marsi. Il parco San Leonardo di Luco dei Marsi si mette a nuovo. Lo scrigno verde da cui partire per sostare alla Fonte e, attraverso la rete dei sentieri, visitare Monte Longagna, Monte Alto, la grotta di Orlando e le tante meraviglie naturalistiche presenti, è stato ripulito dai volontari del Cai “Coppo dell’Orso”, presieduto da Marina Buschi, che hanno raccolto diversi sacchi di rifiuti abbandonati, in gran parte bottiglie di vetro e plastica.

L’area naturalistica, oltre a rappresentare un paradiso per gli escursionisti, anche principianti, offre punti attrezzati per la sosta e il picnic, e ospiterà, con l’avanzare della bella stagione, anche iniziative per l’ambiente. L’amministrazione invita tutti a fruire dell’area e a farlo nel massimo rispetto per la natura e per il bene comune “recandoci nelle aree verdi, ricambiamo la salute e la bellezza che la natura ci regala con semplici, piccole ma preziose attenzioni”.