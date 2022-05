Parco giochi vandalizzato a Civitella Roveto, l’amministrazione comunale fa ridisegnare e installare nuovi seggiolini

Civitella Roveto. “Come noto ai frequentatori del parco giochi, da qualche tempo qualcuno si è divertito a danneggiare le attrezzature pubbliche a disposizione della collettività: nello specifico a smontare le sedioline in legno nei giochi a molla, installati per i più piccini. Erano tre ed erano fissati con le viti. Sono stati smontati e fatti sparire. Dietro chi costruisce, abbellisce e crea servizi, c’è chi distrugge per inciviltà e cattiveria, ma tutto ciò non fermerà l’amore per questo paese e la volontà di cambiare le cose”.

Sono le dichiarazioni del sindaco di Civitella Roveto Pierluigi Oddi, che continua: “Abbiamo ridisegnato le sedioline, le abbiamo fatte realizzare da mani esperte e le reinstalleremo a breve tutte colorate, sperando che ciò possa far riflettere i responsabili e stimolare comportamenti civili e rispettosi, soprattutto nei confronti dei loro piccoli concittadini, ai quali va riconosciuto, e tutelato, il pieno diritto a giocare e a divertirsi”.