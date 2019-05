Parco giochi a tema preistorico, proseguono i lavori: le attrazioni saranno ad Avezzano prima dell’estate

Avezzano. Proseguono i lavori per il nuovo parco giochi a tema preistorico che sorgerà sulla strada panoramica, lungo via Massa d’Albe. I lavori dovrebbero essere in dirittura d’arrivo e le attrazioni dovrebbero essere in città in tempo per l’estate.

Nel frattempo sono pervenute tutte le proposte fatte dagli alunni dei quattro istituti scolastici coinvolti nel progetto per assegnare un nome al parco. Le segreterie scolastiche le hanno raccolte ed inviate al Comune, che nei prossimi giorni radunerà la giuria affinchè si pervenga ad una scelta al riguardo.