Parchimetro di Madonna del Passo, Neri (Forza Nuova Avezzano): iniziativa discutibile che intacca la sacralità della preghiera

Avezzano. La vicenda del parchimetro “alimentato” a preghiere voluto dal parroco della chiesa di Madonna del Passo di Avezzano, Don Vincenzo De Mario, non cessa di scendere dalla ribalta. La trovata, capace di ricevere attenzioni mediatice a livello nazionale, ha visto in ultimo intervenire il dirigente di Forza Nuova per il comune di Avezzano, Bruno Neri.

“L’iniziativa del parroco della Madonna del Passo di una preghiera per un parcheggio é quantomeno discutibile – afferma Neri – Rischia di mettere la sacralità della preghiera al servizio di una operazione opinabile e poco comprensibile. Confidiamo nell’intervento del vescovo, che finora non si è espresso, per prendere provvedimenti nei confronti del parroco e porre fine a tale incredibile iniziativa”.