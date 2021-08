Parcheggio di Tagliacozzo, arriva la sentenza: la società appaltatrice deve al Comune oltre 80mila euro

Tagliacozzo. Dopo oltre otto anni di battaglie giudiziarie ha finalmente trovato conclusione la vicenda legata alla gestione del parcheggio “Villa Bella” di Tagliacozzo.

Tutto iniziava nel lontano 2012 quando il Comune di Tagliacozzo, attraverso la procedura dell’affidamento di servizi, concedeva alla SI.GI. Servizi di Roma la gestione del parcheggio realizzato all’interno della struttura “Villa Bella” di Tagliacozzo. L’appalto veniva aggiudicato a fronte di un’offerta di 36.000 euro annui.

Sul presupposto dell’esistenza di alcune inadempienze, la società affidataria non corrispondeva nemmeno una delle mensilità previste nel contratto. Da qui l’inizio di una lunga battaglia giudiziaria sia dinanzi al Tribunale di Avezzano che dinanzi al Tar dell’Aquila, passata anche attraverso il sequestro della struttura e il successivo affidamento in custodia all’Ente in attesa della definizione del giudizio.

Lo scorso 27 luglio la sentenza del Tribunale di Avezzano (Giudice dr.ssa Mastropietro) che dovrebbe aver finalmente messo un punto alla vicenda con la condanna della SI.GI. Servizi al pagamento della somma complessiva di 80.800 euro.



Il Tribunale ha riconosciuto come il Comune di Tagliacozzo abbia ben operato nell’affidamento del servizio e come la struttura fosse perfettamente idonea per essere utilizzata come parcheggio pubblico cosa che, peraltro, tutt’ora accade.

Il Comune di Tagliacozzo è stato sostenuto in giudizio dall’avvocato Guido Ponziani.

Grande soddisfazione per l’esito del giudizio è stata espressa dall’assessore al contenzioso dell’Ente, l’avvocato Giuseppe Mastroddi, che sin dal suo insediamento ha seguito puntualmente l’evolversi della vicenda.