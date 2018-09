Parcheggio della Pineta al buio, cresce la preoccupazione tra i pendolari: non ci sentiamo sicuri

Avezzano. Il parcheggio della Pineta dove decine e decine di pendolari parcheggiano la loro auto per poi salire su pullman diretti verso L’Aquila o Roma è al buio. A segnarlo alla redazione di MarsicaLive sono stati proprio dei marsicani che viaggiano per lavoro verso il capoluogo. “Durante l’estate c’è stato il problema delle roulotte, ora l’impianto di illuminazione e i rifiuti che non ci abbandonano mai”, ha commentato un pendolare che si è fatto carico di un malumore di un gruppo di persone per le condizioni del parcheggio, “le giornate iniziano ad accorciarsi e quando arriviamo con l’autobus dopo le 19.30 è completamente buio e per di più pericoloso. Speriamo che possa essere preso un provvedimento in merito perchè ne va della sicurezza di decine e decine di persone”.

Un problema analogo era stato segnalato qualche giorno fa da un genitore di un bambino che frequenta la piscina comunale. L’area antistante la struttura e la palestra di boxe, lungo via Ennio De Santis, ha un lampione privo di lampada e quindi è totalmente al buio. Visto l’inizio della stagione sportiva i genitori hanno chiesto che venga risistemata la luce per poter così avere un parcheggio illuminato.