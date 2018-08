Parcheggi selvaggi a Celano, l’assessore di Avezzano Presutti ironizza: via le scale per i pedoni

Celano. L’assessore all’ambiente del comune di Avezzano, Presutti, arriva a Celano e contesta i parcheggi delle auto nel giorno della festa dei Santi Martiri. Crescenzo Presutti questa mattina ha postato su Facebook una foto nella quale viene immortalata una delle scalinate della città castellana piena zeppa di auto. Presutti, che nelle ultime settimane ha più volte ribadito l’importanza della pista ciclabile anche alla luce della realizzazione del progetto di unione delle principali piazze della città con un corridoio riservato alle due ruote, deve quotidianamente fare i conti con le polemiche relative all’assenza di posti auto in città. Con la pista ciclabile, infatti, sono stati eliminati in centro diversi parcheggi e questo ha creato non pochi disagi, e di conseguenza polemiche, tra i commercianti e le associazioni che li tutelano.

Questa mattina però Presutti ha voluto togliersi un sassolino dalla scarpa immortalando questo spaccato di vita celanese durante la festività dei Santi Martiri e postando lo subito sui social con un commento provocatorio. “La soluzione è creare più parcheggi”, ha evidenziato Presutti, “magari togliendo la scalinata destinata ai fastidiosi pedoni. Celano, oggi”. Non è escluso che la foto e la didascalia dell’assessore avezzanese potrebbero creare un incidente diplomatico tra le due città, ovviamente tutto social.