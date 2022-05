Parcheggi pubblici al posto di due ex ruderi, al via i lavori a Trasacco

Trasacco. Parcheggi pubblici al posto di due ex ruderi. Il Comune di Trasacco ha deciso di puntare sulle infrastrutture pubbliche a disposizione degli utenti e di tutta cittadina. Per dare risposte alle esigenze riscontrate negli ultimi anni è stato deciso di realizzare dei posti auto a disposizione della popolazione.

Sono stati cantierizzati i lavori per l’abbattimento di due ex case, ora ruderi pericolanti, in via Monte Velino e via largo della caserma. Al loro posto, quindi, una volta che verranno del tutto eliminate le vecchie strutture, saranno creati i posti auto.