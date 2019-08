Pappalardo, RDS Play on Tour e riti religiosi nel clou delle feste patronali di San Pelino tra musica e divertimento

San Pelino. Undici, dodici e tredici agosto, come da tradizione ormai consolidata da decenni, vedranno, in un crescendo di emozioni, l’alternarsi di riti religiosi e spettacoli che, senza dubbio, non lasceranno delusi quanti verranno per una tre giorni che vede la partecipazione degli abitanti della comunità e di chi, dovendo vivere lontano, trova nelle feste patronali un’ottima occasione per tornare a casa e godere dei festeggiamenti.

La formula, fortemente voluta dal giovane parroco della comunità, don Antonio Allegritti, vede l’organizzazione degli eventi affidata ai giovani che abbiano compiuto trenta quaranta e cinquanta anni. Si parte domenica 11 con la tradizionale deposizione della corona ai caduti che, nelle due guerre mondiali, hanno servito con onore la patria, seguita dalla processione in onore della Madonna del Rosario verso il paese vecchio. La sera, poi, grande spettacolo in piazza con l’orchestra della città di Magliano.

Il dodici, si riprende con la messa solenne in onore di San Vincenzo Ferrer e la processione per le vie del paese e la sera show di Claudio Guerrini e Claudia Arecco di RDS Play on Tour, novità assoluta, tanto perché si tratta di una delle poche tappe in Italia dell’evento, quanto perché, difficilmente, si è dedicata un’intera serata ai giovani e giovanissimi.

Infine, ma non ultimo come evento, gran finale con la giornata del tredici, interamente dedicata a San Michele Arcangelo con la celebrazione della liturgia solenne e la seguente processione per le strade del paese e, in serata, grande concerto del noto artista Adriano Pappalardo. Inutile dire che grande spettacolo verrà dato dai fuochi pirotecnici che, come ogni anno chiuderanno la tre giorni e che, come nel 2018, verranno effettuati dalla ditta sampelinese Momenti Incantati.

Il comitato, presieduto da Anna Spina, con la partecipazione di Lavinia D’Agostino, Marta Fracassi, Katia D’Agostino, Angelica Volante,Simonetta Di Massimo, Walter Cellini, Emanuele Di Pangrazio, Santino Nuccilli, Lorenzo Collacciani, vi aspetta per festeggiare.