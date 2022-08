Paninoteca sgomberata per motivi di sicurezza a Carsoli, il titolare: “agiremo per ottenere risarcimento del danno”

CARSOLI – Il titolare della nota paninoteca “Lele di Grottaferrata”, ha espresso attraverso una nota stampa le sue rimostranze rispetto al fatto che gli sarebbe stato intimato di rimuovere la postazione di vendita ambulante installata nei pressi delle scuole elementari di Carsoli. E così Emanuele Moretti, ha annunciato la presentazione di una specifica denuncia. Ritiene lo stesso di aver pagato la tassa di occupazione per i tre giorni di festa e quindi dal 21 al 24 agosto.

Stando ad una ricostruzione dei fatti, l’ordinanza di sgombero sarebbe stata richiesta ed ottenuta dal Settore Urbanistico per motivi legati a garantire la sicurezza urbana in relazione allo svolgimento del concerto di Bennato nel contesto di piazza della Libertà dato il particolare ed elevato afflusso di pubblico. Ed al titolare sarebbero state proposte però soluzioni alternative. Ma le postazioni alternative proposte – secondo Lele – non avrebbero assicurato uno ottimale svolgimento di lavoro e quindi ha preferito abbandonare il campo. Ma lamenta la perdita economica. “Dopo due anni di stop forzati – spiega in una nota stampa- è assurdo impedire il lavoro è inaccettabile subire una situazione del genere in un momento di possibile rilancio per il settore – conclude il ristoratore – ci muoveremo ora per vie legali richiedendo il risarcimento dell’intero importo sia per la merce deperibile sia per il mancato guadagno”.