Panini con porchetta donati al personale del pronto soccorso: “solidarietà e stima per i nostri medici”

Avezzano. Ancora un bel gesto di solidarietà e amicizia verso i medici, gli infermieri e gli operatori del pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano. Oggi pomeriggio hanno ricevuto in regalo numerosi panini con la porchetta, preparati e confezionati con cura dai coniugi Valerio e Barbara Marolo, titolari dell’omonima attività di ristorazione su gomma presente in tutti i mercati della Marsica. Un gesto che ha colpito in positivo il personale sanitario presente, commosso al momento della consegna.

“Cerchiamo di dare una mano come possiamo. Nella nostra famiglia siamo cresciuti così, con valori di solidarietà e amicizia, specialmente verso il prossimo. E’ un momento difficile e le notizie di questi giorni immaginiamo che stiano turbando non poco anche i medici coinvolti in questa crisi, oltre che i pazienti stessi. Ci è venuto spontaneo compiere questo gesto, perché riteniamo che si debbano portare sempre avanti il rispetto verso la persona e il professionista. E’ un piccolo gesto per dimostrare loro la nostra vicinanza”, spiegano Valerio e Barbara.