Panettoni del Finanziere, quest’anno saranno per i più bisognosi: consegnati alla Caritas diocesana

Avezzano. La Guardia di Finanza di Avezzano e la locale Sezione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, (I Finanzieri di ieri e di oggi) oltre ad essere a presidio della sicurezza e della salute dei cittadini, da sempre sono attente alle esigenze della società, promuovendo la cultura della solidarietà nei confronti dei più bisognosi e meno fortunati.

In questa ottica, hanno provveduto a donare alla Caritas Diocesana di Avezzano un consistente numero del “Panettone del Finanziere” – prodotti in esclusiva per il Corpo della Guardia di Finanza e destinati in questa circostanza, a persone in stato di bisogno.

Alla consegna, oltre al Comandante della Compagnia Guardia di Finanza di Avezzano Capitano Luigi Falce, erano presenti il Presidente della Sezione ANFI di Avezzano, Luogotenente Remo Ruscitti, accompagnato da tre Consiglieri di sezione: Pecce Pasqualino, Petrucci Francesco, Cipollone Alfredo, la Direttrice della Caritas Diocesana di Avezzano Lidia Di Pietro e Don Bruno Innocenti, parroco di Antrosano.