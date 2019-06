Panettiera solidale ad Avezzano: regalo il pane ai poveri nella speranza di aiutare i più bisognosi

Avezzano. Loreta Lippa, titolare del panificio “Non solo pane” di Avezzano, ha annunciato l’iniziativa solidale attraverso un post sui social che, in poche ore, ha ricevuto il consenso generale della città.

“Comunico ai miei clienti e non che, dopo la chiusura serale del negozio, metterò fuori dal locale, a disposizione di tutti, un sacco contenente pane, pizza e focacce avanzate durante la giornata. Spero di poter essere così d’aiuto a tutte quelle persone che ne hanno più bisogno e che, per un motivo o per un altro, non se la stanno passando bene”.

Un gesto semplice ma concreto, quello della signora Lippa, che sicuramente non mancherà di aiutare molte persone marsicane in difficoltà, perché un pezzo di pane non dovrebbe mai mancare sulla tavola delle nostre famiglie.