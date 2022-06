Panathlon day 2022: un venerdì 17 giugno di grande festa per il club di Avezzano

Avezzano. “Un venerdì 17 giugno indimenticabile per il Panathlon club Avezzano, che ha celebrato in grande stile il Panathlon day 2022 presso il ristorante Fonte Rio in Avezzano, evento tra i più attesi dell’anno”, racconta in una nota il Panathlon club Avezzano.

“La manifestazione ha visto la presenza del Governatore dell’Area VII Demetrio Moretti e di tutti i soci del Club, con in testa il Presidente Fabio Di Battista. Dopo il via alla serata data dal cerimoniere Domenico Parise, il Presidente ha ricordato che in quel lontano 12 giugno 1951 a Venezia nasceva il Panathlon, organizzazione di volontariato sportivo che oggi conta circa 300 club e oltre 10mila soci in 24 Paesi nel mondo. E’ stata anche l’occasione per ricordare che nel 1985 veniva fondato il Panathlon Club Avezzano: trentasette anni di attività, fedele al motto ‘Ludis Iungit’, espressione latina che si può tradurre con ‘uniti dallo sport e per lo sport'”.

“Protagonisti della serata sono stati i soci fondatori Silvana Boschi, Paolo Pagliari e Walter Spera, i quali hanno arricchito l’evento celebrativo attraverso il personale racconto delle emozioni vissute, di tutti quei sentimenti e valori che il Panathlon ha trasmesso loro. Attraverso la voce del genero Piero Di Domenico sono giunti i saluti anche del socio fondatore Silvio Venditti, che proprio l’anno scorso ha raggiunto il traguardo dei cento anni. Furono loro, insieme ad altri soci, a dare alla luce al sodalizio marsicano, cresciuto nel corso degli anni grazie alla loro attiva partecipazione ed allo spirito di appartenenza di tante altre persone appassionate dello sport. Durante la serata si è svolta la cerimonia di ingresso del nuovo socio, Valerio Coletti, presentato dal padrino Francesco Galli, socio ultra decennale del club. La serata ha riservato diverse sorprese tra performance teatrali, poetiche e musicali, in un’atmosfera ricca di allegria e convivialità”.