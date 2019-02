Palo inclinato dal vento ad Avezzano a rischio sicurezza, appello dei residenti: intervenite presto

Avezzano. Il vento forte dei giorni scorsi ha creato numerosi danni in città. Alberi caduti, coperture volate e numerose antenne e pali inclinati. Alcuni residenti hanno segnalato un palo che sorregge dei cavi elettrici in bilico da una settimana. Il palo in legno a causa del vento si è mosso e ora è inclinato con il rischio che possa cadere da un momento all’altro. L’episodio è avvenuto in via Romana, sulla strada che porta a San Pelino frazione di Avezzano. I residenti hanno chiesto un intervento immediato delle autorità competenti per evitare il peggio.