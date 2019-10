Sport protagonista a Tagliacozzo, maxi torneo di pallavolo con 224 atleti da Lazio e Abruzzo

Tagliacozzo. Oltre duecento atleti a Tagliacozzo per il Warm up contest 2019. L’evento, ideato e organizzato dalla asd Roma XVI e autorizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo, ha aperto ufficialmente la stagione sportiva a Tagliacozzo grazie al sostegno dell’asd Dynamica. Dopo la prima edizione che ha visto in campo 10 squadre la seconda ha richiamato 18 squadre tra femminili e maschili under 18 e open, provenienti dal Lazio e dall’Abruzzo.

Ben 224 giocatori, 19 allenatori, 12 società sportive, 6 arbitri, 5 campi di gioco, 40 gare disputate. Una due giorni senza precedenti realizzata grazie alla collaborazione del centro sportivo Dynamica e delle strutture ricettive e sportive dell’hotel Park.

“Esprimo soddisfazione per l’ottima iniziativa e mi complimento con l’amico e collega Paolo Stefanini organizzatore dell’importantissimo evento pallavolistico”, ha evidenziato Roberto Buzzelli, direttore sportivo dell’asd Dynamica, “stiamo realizzando importanti investimenti sulla struttura sportiva di Tagliacozzo per migliorare l’offerta rivolta alle numerose società che da anni scelgono la nostra città come punto di riferimento per Camp e raduni”.