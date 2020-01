Palazzo Mastroddi va all’asta, la dimora storica di Tagliacozzo venduta per oltre 2milioni di euro

Tagliacozzo. Lo storico Palazzo Mastroddi va all’asta per 2milioni di euro. Un’ala della dimora appartenuta alla storica famiglia di Tagliacozzo è stata pignorata dall’autorità giudiziaria e messa in vendita. La struttura, che affaccia su piazza dell’Obelisco da una parte e piazza Argoli dall’altra, fu voluta nei primi anni del XIX secolo dal conte Alessandro Mastroddi.

Dopo un periodo di abbandono venne acquistata e riqualificata con un importante progetto di restauro che fece tornare alla luce la straordinarietà dei decori e l’imponenza dell’edificio. Tutta l’area oggi in vendita dai primi anni del 2000 ha funzionato come ristorante e poi come sala per banchetti ed eventi. Si tratta di una superficie di 1.137 metri quadrati ed è composta da numerosi locali di deposito, cantina, cortile, terrazza, due sale ristorante, una soffitta, cinque suite, due soppalchi praticabili, un soggiorno e una cucina.

Il bene, disposto su tre livelli, è in ottimo stato conservativo, sia degli ambienti interni, sia negli elementi esterni. Nel restauro, infatti, si è puntato molto sui dettagli e per questo tutti i soffitti hanno delle decorazioni di pregio, ci sono infissi in legno, pavimenti in piastrelle di graniglia, ma anche tetto in legno a vista e imponenti scale in marmo che dal cortile portano direttamente ai piani alti. L’iter per la vendita all’asta di Palazzo Mastroddi è scattato a metà ottobre.

L’avvocato Nicola Maria Grasso è stato delegato alla vendita dai giudici delle esecuzioni immobiliari del tribunale di Avezzano. Il termine per la presentazione delle offerte è il 28 gennaio a mezzogiorno. Il prezzo base dell’asta e di 2.346.238,12 euro con un’offerta minima di 1.759.678,59 euro. Il rialzo minimo in caso di gara è di 80mila euro. Il risultato della gara sarà reso noto il 3 febbraio alle 12. Se non verrà presentata alcuna offerta entro la fine di gennaio ci sarà un nuovo incanto che sarà fissato più avanti.