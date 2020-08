Pagine da Musical, il Seven Arts Theatre Studio e l’attore Corrado Oddi insieme per l’estate avezzanese

Avezzano. Si accendono le luci sul palco di Eventi Estate 2020. Il Comune di Avezzano presenta la rassegna teatrale che vede coinvolte le realtà locali che del teatro fanno la loro professione. Ad aprire le serate dedicate al Teatro saranno il Seven Arts Theatre Studio e

Corrado Oddi con il loro “Pagine da Musical”, spettacolo prodotto dall’ormai nota scuola di Musical avezzanese la cui regia è firmata dallo stesso Marco Verna, che per l’occasione tornerà di persona sulla scena.

Ad affiancare i due attori ci saranno Gianpiero Lolli, Valentina Paoloni e Natascia Pietrangeli ed un coro di performers che accompagneranno

le scene con brani tratti dal repertorio del musical theatre italiano ed anglosassone (Valentina Ciocca, Silvia Dantoni, Roberta Gramaglia, Angelo Piccinini, Michela Piccinini, Michela Ranieri, Rosario Tramontano).

Come definire “Pagine da Musical” se non la celebrazione delle opere letterarie che hanno ispirato i più grandi spettacoli musicali in Italia e nel mondo intero. E quale momento migliore per proporre uno show che vuole sottolineare il bisogno di arte e bellezza che spesso diventano rifugio dalle difficoltà della vita.

“La sfida di questa nuova produzione è quella di invitare alla riflessione su argomenti molto delicati con uno stile tanto solenne quanto divertente, trattando tematiche che spaziano dai corsi e ricorsi della storia al concetto di cambiamento che il più delle volte viene imposto contro la nostra volontà.” Spiega Marco Verna.



A dare vita alla magia di questa produzione un team di professionisti di altissimo livello che segue il Seven Arts Theatre Studio da tre anni a questa parte: Claudio Salvini e Sara Terzulli (scenografie), Elisabetta Lorusso (costumi), Dino Paoloni (luci), Antonio Agostini (audio). Il service audio luci è a cura di Filippo Morelli e del suo staff.

Lo spettacolo andrà in scena Venerdì 21 Agosto alle ore 21:00 nel cortile retrostante la Scuola Media “Enrico Fermi” ad Avezzano. L’ingresso è gratuito e i posti sono limitati. Sarà necessario prenotare la propria seduta al numero 347.75.82.074.

Si ringraziano i responsabili del Settore Cultura del Comune di Avezzano e lo staff del Teatro dei Marsi per l’organizzazione e la gestione dell’evento.