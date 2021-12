“Pagine da Musical” e “Cori e leggende di Natale”: ultimi appuntamenti del 2021 con l’attore Oddi

Celano. Ultimi due appuntamenti del 2021 con l’attore Corrado Oddi. Domani, alle 21, alll’Auditorium “Enrico Fermi” di Celano, insieme con Seven Arts Theatre Studio, porterà in scena “Pagine da Musical”. Uno spettacolo prodotto dalla scuola di Musical di Avezzano la cui regia è firmata Marco Verna, che, per l’occasione, sarà anche sul palco. Ad affiancare i due attori ci saranno Gianpiero Lolli, Greta Lolli, Valentina Paoloni, Natascia Pietrangeli ed un coro di performers che accompagneranno le scene con brani tratti dal repertorio del musical theatre italiano ed anglosassone. “Pagine da Musical”, di e con Seven Arts Theatre Studio, è, infatti, la celebrazione delle opere letterarie che hanno ispirato i più grandi spettacoli musicali in Italia e nel mondo. E quale momento migliore per proporre uno spettacolo che vuole celebrare la resilienza, il coraggio, la speranza e l’amore? Attraverso le pagine dei grandi romanzi della letteratura, lo spettatore riconosce sé stesso nei personaggi, nelle vicende, nei brani, travolto dalle emozioni portate in scena. La sfida della produzione è quella di invitare alla riflessione su queste tematiche con uno stile tanto solenne quanto divertente, attraverso narrazioni che spaziano dai corsi e ricorsi della storia ai cambiamenti che spesso prescindono dalla nostra volontà.

Un libro come non lo avete mai letto, uno spettacolo come non lo avete mai visto, con musiche, testi e arrangiamenti originali, che trasforma in musica e gesto teatrale storie intramontabili, capaci di parlare al cuore di tutti. A dare vita alla magia di questa produzione un team di professionisti di altissimo livello che segue il Seven Arts Theatre Studio: Claudio Salvini e Sara Terzulli (scenografie), Elisabetta Lorusso (costumi), Dino Paoloni (luci) e G. Malandra (audio). Ingresso libero. Secondo le disposizioni ministeriali anti-Covid vigenti per assistere allo spettacolo sarà necessario avere il “super green pass” oltreché indossare una mascherina tipo “FFP2”.

Il secondo appuntamento sarà, invece, con “Cori e leggende di Natale”, in programma mercoledì, alle 21.15, presso l’Abbazia SS. Pietro e Paolo di Pescasseroli. La voce narrante di Corrado Oddi, accompagnata dalle note del Coro Decima Sinfonia di Pescasseroli, diretto dal Maestro Anna Tranquilla Neri, porterà il pubblico in una dimensione piena di incanto e magia, alla scoperta di alcune letture natalizie, per ritrovare la gioia di sentirsi bambini e guardare il reale con occhi diversi. I brani in scaletta saranno: Amleto (atto primo scena prima) sonetto di William Skakespeare; Racconto di San Nicola (lettera di Babbo Natale) di Mark Twain, Lettera alla Madre di Antonio Gramsci; Il Mago di Natale di Gianni Rodari; La stella di Natale di Boris Pasternak; Er Presepio e Natale de Guerra di Trilussa; Il presepio, alla nonna di Gabriele D’Annunzio; Rudolph la renna dal naso rosso di Robert Lewis May.