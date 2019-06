Padre Domenico da Cese e la bilocazione: ecco il video dell’Istituto Luce sui funerali di padre Pio che avvalora le tesi dei fedeli

Avezzano. Avevamo già parlato di padre Domenico da Cese (articolo qui), il frate francescano cappuccino che all’età di dieci anni aveva preannunciato ai suoi compagni di scuola il terribile terremoto del 1915.

Padre Domenico, al secolo Emidio Petracca, era un grande credente del Volto Santo di Manoppello, ed era così stimato da padre Pio, che a tutti coloro che dall’Abruzzo scendevano fino a San Giovanni Rotondo, il frate pugliese diceva “Cosa venite a fare fin qui se voi avete padre Domenico?”.

Ma il legame tra padre Domenico da Cese e padre Pio da Pietrelcina andava ben oltre la semplice stima. Sembra infatti che anche padre Domenico avesse la capacità di bilocazione, che in tantissimi riconoscevano al santo di Pietrelcina. Ma la cosa più interessante è che gli episodi più importanti di bilocazione attribuiti ai due frati hanno entrambi a che fare con il Volto Santo di Manoppello.

Il 22 settembre del 1968 padre Pio celebrò la sua ultima messa. Verso la fine della celebrazione, all’improvviso, il frate iniziò a barcollare e poi si accasciò. I confratelli si affrettarono a soccorrerlo e il frate riuscì a riprendere conoscenza. Quel 22 di settembre in molti dichiararono di aver visto padre Pio pregare nella basilica del Volto Santo di Manoppello, proprio in concomitanza di quel malore. Alcuni confratelli che gli furono vicini in quei momenti chiesero al frate cosa fosse successo e lui raccontò loro di aver voluto vedere un’ultima volta il Volto si Gesù.

Ma l’episodio più incredibile è quello accaduto pochi giorni più tardi, il 26 settembre del 1968, durante i funerali di padre Pio, dove numerosi fedeli dissero di aver visto in processione padre Domenico da Cese. I frati di Manoppello smentirono quelle voci, confermando che padre Domenico non aveva potuto partecipare ai funerali del frate di Pietrelcina, perché doveva ricevere i numerosi fedeli che andavano in visita da lui a Manoppello, come accadeva ogni giorno. Anche tanti fedeli, accolti da lui quel giorno, confermarono la tesi dei frati. Questo episodio rimase un mistero a lungo ma oggi, grazie ad un vecchio filmato dell’istituto luce che vi proponiamo, è possibile vedere padre Domenico da Cese che segue la processione durante il funerale di padre Pio.

Nei pochi fotogrammi del filmato si vede chiaramente in primo piano il frate di Cese che segue la processione, insieme ai carabinieri e alle autorità civili e religiose che presenziarono alle esequie di padre Pio. Nel caso di una fotografia qualcuno avrebbe potuto pensare ad un fotomontaggio, ma il fatto che si tratti di un filmato ufficiale esclude a priori questa possibilità, sia perché il video è reperibile anche sul sito dell’Istituto Luce, ma soprattutto perché è datato 22 settembre 1968, un anno in cui fotomontaggi e soprattutto videomontaggi, non erano assolutamente alla portata di tutti.