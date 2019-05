Nasce a Ovindoli l’Interactive Open Space, uno spazio multimediale per conoscere meglio il territorio

Ovindoli. La società Ambecò, nell’ambito delle azioni rivolte ai servizi turistici, propone una nuova attività, consistente nell’allestimento di un Interactive Open Space, di uno spazio Interattivo Multimediale, presso il centro ludico “Il Camoscio” ad Ovindoli. L’I.O.S. consentirà di poter sviluppare percorsi organici per la fruizione turistica attraverso strumenti originali e innovativi, quali prodotti multimediali, nuove tecnologie legate alla realtà aumentata e immersiva, strumenti plurisensoriali, che permettono la visualizzazione di un flusso di informazioni tridimensionali in tempo reale, dando all’utente/turista la possibilità di vivere una esperienza coinvolgente, interagendo con l’ambientazione ricreata e gli oggetti presenti in essa.

È ormai accertato che la forte immersione accompagnata alla interattività sono due ingredienti fondamentali per rendere la scienza, la natura e la cultura attraenti, in un contesto nel quale il visitatore si trova per propria libera scelta perché intende imparare, ma anche divertirsi. La filosofia di base è quella da anni provata sul campo da tanti centri di visita del metodo hands-on cioè “le mani su”, modelli e simulazioni e non direttamente sull’oggetto da investigare.

Non è quindi necessario attrarre il pubblico verso l’argomento che si vuole investigare, l’argomento stesso è talmente suggestivo da non richiedere ulteriori addolcimenti. Al metodo hands-on, va certamente affiancato quello minds-on grazie al quale anche attraverso il ragionamento il pubblico possa soddisfare un genuino bisogno di indagare per comprendere. Usare la mente vuol dire anche utilizzare la fantasia, perché anche grazie all’immaginazione possono nascere idee e domande interessati.

La principale area d’investimento riguarda lo spazio interattivo basato sulla realtà immersiva, attuale frontiera tecnologica di grande impatto emotivo sul singolo fruitore, che verrà associato ad un programma di attività all’aperto e laboratori, originali e di forte impatto emotivo.