Ovindoli si prepara ad accogliere l’inverno in grande stile: tra mercatini, pista di pattinaggio e festa del cioccolato

Ovindoli. Ovindoli si prepara ad accogliere l’inverno in grande stile. Ad accompagnare l’apertura, venerdì, del caratteristico e ormai tradizionale Mercatino artigiano di Natale in piazza San Rocco, dove è stata installata quest’anno anche una pista di pattinaggio sul ghiaccio, l’associazione dei Commercianti di Ovindoli, in collaborazione con il Comune di Ovindoli, ha deciso di dare il benvenuto alla stagione invernale 2019-2020 con due eventi dal grande significato.

Si parte sabato con la presentazione della collana “Le Montagne incantate”, una serie di nove volumi editi dal NationalGeographic nella sala multimediale di via della Croce Rossa, alle 17, e si prosegue a Santa Jona, domenica al centro ippico Velino-Sirente, via Vicinale di Sotto, con la proiezione di “In questo mondo”, film pluripremiato diretto dalla regista Anna Kauber che sarà presente in sala. Per completare in grande stile il 7 ed 8 dicembre ci sarà anche CioccOvindoli, la festa del cioccolato. Due giorni tra le vie del borgo degustando cioccolata tra musica e mercatini. Quest’ultima manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Ovindoli.