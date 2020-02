Ovindoli ricorda Max Bartolotti con una grande festa sulle sue amate piste da sci

Ovindoli. Area di festa questa mattina sulle piste del Monte Magnola di Ovindoli per il secondo memorial dedicato a Max Bartolotti. L’imprenditore titolare degli impianti e presidente della Dmc Abruzzo, scomparso due anni fa, è stato ricordato con una grande festa sulla neve che tanto amava. Una giornata per ritrovarsi, all’insegna di scoperte e curiosità ad alta quota e per vivere la montagna attraverso gli sport invernali. Le attività sono iniziate alle 10.30 con l’apertura del laboratorio di educazione ambientale dedicato ai bambini. L’iniziativa, curata da Ambecò e tenutasi presso il rifugio Brinnin, ha avuto come tema principale “emozioni in natura” ed è stata patrocinata dal Parco regionale Sirente Velino.

Alle 11 invece sono iniziate le esercitazioni di ricerca dei travolti in valanga nell’area Anfiteatro. Le esercitazioni sono state curate da: Cai Avezzano, Cai Altopiano delle Rocche e soccorso alpino stazione di Avezzano e soccorso Guardia di finanza.

Degli spazi sono stati riservati anche per dei momenti di animazione con giochi a premi e dj set. Piazzale Brinn ha ospitato gli speaker di radio Globo Roma, la Radio più amala della Capitale,e l’animazione di Edu animation.

Alle 14 le scuole di sci e snowboard Ovindoli 2000, Tre Nevi, Magnolo, Ski academy, Hobbit e Oneleven si sono esibite in uno speciale parallelo sul dente montefreddo-montebello. La giornata si è conclusa con la presentazione del nuovo libro di Giampiero Di Federico “La vita è fredda”.