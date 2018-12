Ovindoli Monte Magnola, parte ufficialmente la stagione invernale. Ecco tutte le informazioni e novità

Ovindoli. Partirà ufficialmente mercoledì 19 la stagione invernale 2018/2019 del comprensorio sciistico di Ovindoli Monte Magnola, per la gioia dei tantissimi appassionati del mondo degli sport invernali e della neve. Le precipitazioni nevose dei giorni scorsi, anche se non abbondanti, hanno permesso soprattutto in quota di creare il fondo per preparare le piste, e anche se con un paio di settimane di ritardo rispetto allo scorso anno, di aprire la stazione sciistica in previsione delle Festività Natalizie.

Gli operatori economici e turistici del territorio stanno registrando un vero e proprio boom di prenotazioni e richieste che sta superando i livelli della passata stagione (la migliore degli ultimi 15 anni peraltro). Ovindoli Monte Magnola si presenta al cancelletto di partenza con sei impianti aperti: Telecabina Le Fosse, Seggiovia esaposto Capanna degli Alpini (Montefreddo), Seggiovie triposto Anfiteatro e Capanna Brin e Tapis roulant Belvedere e Snowpark e otto piste di discesa perfettamente innevate: Capanna Brin, Anfiteatro, Belvedere, Genziane, Daino, Skicross, Panoramica e Settebello.

In sostanza a parte lo snowpark che avrà bisogno ancora di tempo prima di essere aperto, tutto il comparto degli impianti a monte sarà operativo, cosi come tutti gli 8 rifugi in quota e a valle, le 6 scuole di sci ed i 12 centri di noleggio attrezzature. La stagione sarà come sempre ricca di eventi e manifestazioni per Ovindoli Monte Magnola, con gare regionali, nazionali ed internazionali di sci alpino, con il Back to the roots Snowboard Tour (12 e 13 Gennaio 2019), con il 4 Matic Tour (26/27 Gennaio 2019), il week-end di test materiali del Pool Italia (23-24 Febbraio 2019) e le aperture serali in notturna degli impianti Dolcevita e Topolino (non appena l’innevamento lo consentirà).

Anche quest’anno grazie al nuovo portale web della Monte Magnola Impianti, sarà possibile acquistare online lo skipass e saltare la fila alle casse, ritirandolo presso le casse automatiche o i punti pick-up presenti in stazione. Particolare attenzione è stata posta nei confronti dei turisti che soggiornano nelle oltre 50 strutture ricettive convenzionate, con un listino prezzi dedicato e con la possibilità di acquistare lo skipass direttamente in hotel.

“Siamo contenti del grande lavoro svolto dal nostro personale per predisporre l’apertura di questa nuova stagione invernale, le condizioni meteorologiche altalenanti degli ultimi giorni ci hanno creato qualche difficoltà ed abbiamo preferito attendere qualche giorno in più per aprire la stazione, mettendo in sicurezza più piste possibile”, ha dichiarato l’amministratore Giancarlo Bartolotti, “gli operatori turistici del territorio ci informano di avere tante richieste per tutta la stagione invernale e confermano che Ovindoli Monte Magnola è una delle mete preferite dagli appassionati della neve del Centro Italia”.