Ovindoli, fermati tre cittadini stranieri nei pressi degli impianti sciistici dai Carabinieri: 400 euro di sanzione ad ognuno

Ovindoli. Nella giornata odierna, nei pressi degli impianti di sci, sono stati fermati e sanzionati dai Carabinieri tre stranieri, due albanesi ed un romeno.

I tre, come riferitoci dal Comandante dei Carabinieri di Avezzano, Luigi Strianese, presumibilmente si trovavano in loco per utilizzare gli impianti di risalita, usufruibili unicamente da parte degli atleti professionisti in base alle normative previste dall’ultimo Dpcm e dal Decreto Legge ad esso successivo.

La sanzione elevata, di circa 400 euro, non tiene conto della motivazione per la quale i tre si trovassero nei pressi degli impianti, ma è motivata dal fatto che si trovassero al di fuori del proprio comune senza una delle giustificazioni adducibili (motivi di lavoro, rientro in domicilio, motivi di salute).