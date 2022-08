Ovindoli e podismo: tutto pronto per le gare Sky App e Trail della Fate

Ovindoli. Le competizioni sportive proseguono in questa estate 2022: “In un periodo fitto di manifestazioni estive podistiche su tutto l’Abruzzo, spiccano in seno al circuito Corri Marsica Uisp le gare Sky App e il Trail delle Fate, nel cuore del Parco Regionale Velino-Sirente”, scrive il comunicato dell’evento. “Organizzati entrambi dal Gruppo Sportivo Celano, il clou è costituito dall’assegnazione dei titoli di campione nazionale Uisp Trail solo per la Sky App. Si movimenta l’organizzazione nel suo complesso per queste due corse in montagna o trail running da portare a termine in regime di semi-autosufficienza, presentando un clichè estremamente vario, articolato e di sicuro interesse quello in programma domenica 21 agosto ad Ovindoli. La Sky App ha una lunghezza di 35 chilometri e un dislivello positivo di circa 2300 metri con partenza alle 7:00 mentre il Trail delle Fate misura 10 chilometri con un dislivello positivo di 500 metri con start alle 9:30”.

“Sono due manifestazioni che, oltre a mettere in risalto l’aspetto tecnico, costituiscono un’attrattiva particolare in pieno periodo estivo e sulla massa dei villeggianti. Ovindoli è quest’anno il nostro cuore pulsante di entrambi gli eventi e in più avremo l’occasione di inaugurare la nuova sede dell’associazione in Val d’Arano”, ha spiegato Loreto Ruscio, presidente del Gruppo Sportivo Celano, intervenuto recentemente come ospite nella rubrica settimanale di podismo Correre per Sport (la puntata a questo link https://www.youtube.com/watch?v=CcbsBM_J5uI). Per la Sky App, il tempo massimo per giungere all’arrivo è di 10 ore. Sono posizionati cancelli orari nei quali rimanere in classifica pena la squalifica immediata: il primo al sentiero storico (km 11) entro e non oltre 4:00 ore dalla partenza, il secondo presso il Rifugio La Serra (km 16) entro e non oltre 6:30 ore start. Tutte le info maggiori nel regolamento speciale di corsa a questo link https://www.grupposportivocelano.it/WP2/wp-content/uploads/2022/06/SkyApp2022-Regolamento.pdf. Pagina Facebook del circuito Corri Marsica https://www.facebook.com/corrimarsicauisp”, conclude il comunicato.