Ovindoli dice addio allo storico sindaco Marco Angelosante, contribuì all’acquisto dell’ambulanza del paese

Ovindoli. La comunità di Ovindoli dice addio allo storico sindaco Marco Angelosante. Angelosante era stato sindaco agli inizi degli anni Ottanta ed è stato sempre apprezzato per la sua caparbia, per la sua disponibilità e per l’altruismo tipico del buon “uomo di montagna”.

Per tanti anni ha gestito il negozio di sport del paese “Marco Sport”, sempre affollato di turisti romani che arrivano ogni anno in Abruzzo per sciare.

Anche sciatore e appassionato della neve, Angelosante è sempre rimasto molto legato alla sua comunità, prima come sindaco e poi come cittadino. Quando chiuse l’attività commerciale mise in vendita tutta la merce offrendo il ricavato alla Croce Rossa, contribuendo così all’acquisto dell’ambulanza del paese.

È morto in ospedale, all’età di 75 anni.

Lascia la moglie Renata e i figli Domenico, Barbara Moira e Manuela.

I funerali saranno celebrati, domani, domenica 15 novembre, alle 15 al cimitero di Ovindoli. Viste le restrizioni previste a contrasto della diffusione del Covid19 parteciperanno solo i familiari.

La famiglia ha chiesto di non donare i fiori ma di donare all’Airc (Fondazione per la ricerca sul cancro).