Ovindoli accoglie Amatrice, due giorni benefici in piazza per contribuire alla ricostruzione della città

Ovindoli. “Ovindoli accoglie Amatrice”, questo il nome dell’evento, in appuntamento domani alle 18 e domenica alle 12, nella centralissima piazza San Rocco. Una manifestazione fortemente voluta dal Comune e dall’Associazione degli Operatori Economici Ovindolesi: tutto il ricavato sarà devoluto in beneficienza per contribuire al progetto di ricostruzione.

Durante questi due giorni si potranno acquistare prodotti tipici di Amatrice e gustare la famosa amatriciana, il piatto tipico della città, che verrà preparata in piazza dall’associazione “Amatrice Siamo Noi”.

Questa Onlus è nata subito dopo il sisma del 2016 e d è composta da un gruppo di persone residenti a Prato di Amatrice, una delle 69 frazioni che furono colpite da l terremoto del 24 agosto di tre anni fa.

Grazie a questa onlus è stato infatti possibile realizzare la ristrutturazione esterna del Palazzetto dello Sport di Amatrice e

l’area verde che circonda le casette di alcuni residenti delle frazioni di Prato e Cascello.