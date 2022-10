Ottobre rosa nella Marsica, parte il programma della Lilt per la prevenzione del tumore al seno

Avezzano. Come ogni anno, con il primo di ottobre parte la Campagna nastro rosa “Lilt for women”, lanciata a livello nazionale dalla Lega italiana lotta tumori, per sensibilizzare l’opinione pubblica, ed in particolare le donne, a fare visite di controllo per la prevenzione e diagnosi precoce del tumore alla mammella.

È Francesca Fialdini, conduttrice radiofonica e televisiva, la testimonial della Campagna nastro rosa 2022, che presta la sua immagine per lanciare un messaggio molto importante: la prevenzione è la migliore amica di ciascuna di noi.

Tanti sono gli eventi e le iniziative realizzate dalle sezioni provinciali in questo periodo in cui le città si tingono di rosa, simbolo della prevenzione al tumore al seno, e che si protrarranno anche nei mesi successivi. La Lilt provinciale dell’Aquila, e in special modo la delegazione di Avezzano, sita in via Veneto, 58, dove ha sede l’ambulatorio aperto tutto l’anno, con medici specialisti, con il gruppo di volontarie coordinato dal presidente dottor Antonio Addari, ha messo a punto un nutrito programma con un percorso itinerante presso i comuni di Pescina, Celano, Canistro, e anche nelle scuole superiori, che si articola in conferenze medico-scientifiche e visite di prevenzione con ecografie da effettuare nelle proprie sedi, oltre all’attività ambulatoriale ad Avezzano.

Da sempre la Lilt è attenta alle tematiche sociali, e soprattutto al benessere psicofisico delle donne, cercando di sottolineare l’importanza della cultura della prevenzione fin dalla giovane età: per sconfiggere il tumore al seno è fondamentale conoscere il proprio corpo e ricordarsi di effettuare l’autopalpazione e visite periodiche di controllo.