Ottobre missionario nella diocesi dei Marsi, concorso per i ragazzi del catechismo sui colori del mondo

Avezzano. Al via l’ottobre missionario straordinario per battezzati e inviati. Partirà oggi alle 14, da Avezzano, l’autobus che raggiungerà la Basilica di San Pietro a Roma per il vespro solenne presieduto dal papa Francesco previsto per le 18. Anche la diocesi dei Marsi parteciperà all’incontro che aprirà gli appuntamenti del mese dedicato alle missioni.

Tutti i sacerdoti hanno aderito al rosario missionario che verrà celebrato nelle varie foranie. Si inizierà a Celano, nella chiesa del Sacro Cuore, lunedì 7 ottobre alle 21. Si andrà avanti venerdì 11 ottobre, sempre alle 21, a Carsoli nella chiesa di Santa Vittoria. Domenica 13 ottobre alle 21 sarà la volta di di Luco dei Marsi, mentre martedì 15 ottobre, sempre allo stesso orario, il rosario verrà celebrato a Ortucchio. Venerdì 18 ci sarà una veglia missionaria presieduta dal vescovo monsignor Pietro Santoro.

L’appuntamento è per le 21 nella parrocchia dello Spirito Santo di Avezzano. Tutte le parrocchie della diocesi saranno poi coinvolte, in modo diverso, domenica 20 ottobre nella giornata missionaria mondiale e nel monastero di Tagliacozzo domenica 27 ottobre alle 17 verranno celebrati i vespri di ringraziamento. L’ottobre missionario sarà anche occasione per partecipare al concorso “I colori della missione” indetto da papa Francesco in collaborazione con il centro missionario diocesano. Domenica 20 ogni parrocchia potrà far addobbare il proprio piazzale dai bambini e dai ragazzi con i diversi colori della croce missionaria. La foto della piazza addobbata verrà poi inviata all’indirizzo email a.olarini@gmail.com. La vincitrice verrà pubblicata domenica 27 ottobre sull’Avvenire.