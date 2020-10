Ottobre è il mese della prevenzione contro il cancro al seno: la Lilt scende in campo al fianco delle donne

Avezzano. La LILT (Lega Italiana Lotta Tumori) con il mese di ottobre dà il via alla campagna nazionale “Nastro Rosa”, giunta alla XXVIII edizione per la prevenzione e diagnosi precoce del carcinoma mammario. Quest’anno la campagna di sensibilizzazione assume una maggiore importanza e un particolare significato. Vuole lanciare un messaggio per dire che è arrivato il momento di riprendersi cura della propria salute attraverso visite periodiche di controllo rinviate a causa della pandemia.

Non a caso la LILT nella locandina che annuncia l’inizio dell’evento si avvale dell’iconografia di due sveglie che segnano l’ora per ricordare l’appuntamento con la prevenzione. La testimonial “Nastro Rosa 2020” è la giornalista Rai Benedetta Rinaldi, già vicina all’associazione in qualità di coordinatrice nazionale della consulta femminile LILT. Anche i Comuni italiani partecipano all’iniziativa LILT illuminando di colore rosa, simbolo della lotta contro il tumore alla mammella, i monumenti più significativi della città.

Il presidente della LILT provinciale – delegazione di Avezzano, dott. Antonio Addari, e il gruppo di volontarie ringraziano il Comune di Avezzano per aver affiancato la LILT, illuminando di colore rosa, per tutto il mese di ottobre, l’acqua delle fontane di piazza Risorgimento e di piazza Orlandini. Un segnale forte per un obiettivo comune e condiviso volto a sensibilizzare la cittadinanza ed in particolare le donne sull’importanza vitale della prevenzione e diagnosi precoce per combattere l’insorgere di malattie tumorali.

Ambulatorio LILT per la prevenzione oncologica – via Vidimari, 64, Avezzano, tel: 347.9864439