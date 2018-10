Ottobre caldo per Avezzano, De Angelis: il 13 apre piazza Torlonia, al via restyling in piazza Mercato

Avezzano. Apre piazza Torlonia e partono i lavori per il restyling di piazza del Mercato. Ad annunciare questi importanti appuntamenti per la città è stato il primo cittadino, Gabriele De Angelis, durante un confronto su azione amministrativa e futuro economico e sociale della città organizzato al restaurant – cafè “Umami” dall’associazione culturale Avezzan’Europa. Il presidente Brizio Montinaro, durante i saluti iniziali, ha precisato che “l’individuazione oggettiva dei problemi locali e delle scelte per il loro superamento, sono in sintonia con le finalità statutarie dell’associazione, perchè mirano anch’esse al miglioramento del livello sociale e culturale di Avezzano e del suo comprensorio”.

Un lungo excursus del fatto e del da fare per Avezzano è stato tracciato dal sindaco De Angelis che si è fermato su alcuni obiettivi da raggiungere. De Angelis ha evidenziato l’importanza della riqualificazione di piazza Risorgimento con la nuova fontana e la pedonalizzazione del primo tratto di via Corradini. L’inaugurazione di piazza Torlonia, prevista per il 13 ottobre, nella nuova veste, restituita all’antico splendore di giardino monumentale. Entro novembre il primo cittadino ha annunciato che inizieranno i lavori di riqualificazione di piazza del mercato con strutture innovative in acciaio e coperture di cristallo, che la renderanno fruibile tutto l’anno. A breve saranno recuperati, inoltre, il parco ex Arssa e la struttura ex Omni, che diventeranno assieme al castello Orsini un unico percorso verde e culturale tra i più prestigiosi d’Abruzzo. Infine, la pista ciclabile che rappresenta l’esempio di città moderna, offrendo al cittadino forme alternative di mobilità.