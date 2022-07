Otto anni fa l’esplosione della pirotecnica Paolelli, il ricordo delle tre vittime

Tagliacozzo. Le feste patronali marsicane erano ormai alle porte e alla pirotecnica Paolelli si lavorava senza sosta per poter preparare i fuochi d’artificio. Una normale mattinata d’estate che si è trasformata in tragedia.

Era l’ora di pranzo quando in tutto il territorio si avvertì un forte boato. Nei paesi circostanti alcuni testimoni raccontarono di vetri delle finestre rotte e stoviglie in frantumi. Passò del tempo prima che si riuscì a capire da dove provenisse l’esplosione.

Nel giro poi di poco tutte le forze dell’ordine e i soccorritori dell’intera provincia si riversarono a Tagliacozzo per prestare soccorso alla pirotecnica Paolelli ormai distrutta dall’esplosione che il pm Maurizio Maria Cerrato stabilì essere stato un incidente.

Nella tragedia morirono quel 9 luglio 2014 Valerio Paolelli (37 anni), figlio del patron dell’azienda Sergio, di Antonio Morsani (47 anni) di Rieti, e di Antonello D’Ambrosio (33 anni) di Broccostella (Frosinone) ma residente a Cappadocia.

“Vogliamo ricordare oggi”, hanno raccontato gli amici di Pirovagando, “il giorno in cui 8 anni fa vivemmo la tragedia che colpì i nostri amici della famiglia Paolelli, in cui persero la vita i cari amici Valerio Paolelli, Antonio Morsani e Antonello D’Ambrosio. La community di Pirovagando rivolge alle loro famiglie tutta la nostra vicinanza in questo giorno di triste ricordo e porta nel cuore sempre i visi e i sorrisi di chi non c’è più”.