Ottimizza il tuo tempo e allena il tuo corpo, scopri l’innovativo metodo dell’Evolution Fitness club

Ottimizzare il tempo, allenarsi efficacemente e ottenere risultati visibili e in poco tempo. Sembra un miracolo? No. È proprio così ed è possibile grazie all’unico e originale allenamento tedesco miha bodytech che puoi trovare da Evolution Fitness club di Gianpiero Contestabile.

Laureato in Scienze motorie e in Fisioterapia, Contestabile già da anni propone l’innovativa metodologia di allenamento EMS TRAINING.

L’E.M.S. Training è un allenamento “Total body” con elettrostimolazione molto utilizzato sia in ambito sportivo che riabilitativo. A differenza dei consueti metodi presenti nella sfera del fitness, con l’aiuto dell’E.M.S. si ha la possibilità di raggiungere numerosi obiettivi (perdita di peso, aumento della massa muscolare, tonificazione generale del corpo, riduzione del mal di schiena e dei dolori articolari) senza gravare sui legamenti e sulle articolazioni.

LA PRESENTAZIONE DELL’INNOVATIVO ALLENAMENTO

DEL DOTTOR GIANPIERO CONTESTABILE

Che cos’è l’E.M.S. training?

È una metodologia che fornisce la possibilità di rimettersi in forma attraverso sedute di allenamento della durata di 20 minuti a settimana. Durante la singola seduta si effettuano dei semplici esercizi fisici (quindi alla portata di tutti) che coinvolgono contemporaneamente più di 300 muscoli. L’attivazione di quasi l’80 % della muscolatura è resa possibile grazie alla contrazione volontaria da parte del cliente abbinata agli impulsi forniti dal device. Tale allenamento di 20 minuti a settimana è perfetto per eliminare tutte le scuse che si utilizzano maggiormente al giorno d’oggi per evitare lo svolgimento dell’attività fisica come ad esempio “non ho tempo “, “ho mille impegni”, “non vedo i risultati sperati”…



Come si svolge la seduta di E.M.S.?

La seduta di Ems training si svolge sempre sotto la guida attenta di un personal trainer qualificato in un ambiente riservato all’interno della palestra. Solo attraverso la personalizzazione dei programmi, la costanza e la determinazione del cliente negli allenamenti e un corretto regime alimentare si possono raggiungere gli obiettivi prefissati e conseguire il successo del proprio percorso.

A cosa serve l’E.M.S. e quali sono i motivi principali per scegliere tale metodologia di allenamento?

L’Ems training permette di raggiungere dei risultati tangibili ed estremamente positivi nel trattamento del mal di schiena, nella tonificazione di tutta la muscolatura, nel recupero post infortunio, nella diminuzione della massa grassa con conseguente aumento della massa magra.

Quindi per concludere possiamo dire che i motivi per scegliere tale metodologia sono molteplici ma i più importanti restano questi:

• sono sufficienti 20 minuti a settimana

• non sovraccarica le articolazioni

• riduce il mal di schiena

• miglioramento della postura

•modella il corpo grazie ad un aumento di tonicità nella muscolatura

• regala benessere nelle attività della vita quotidiana

• aumento della velocità del metabolismo.

