Ottava edizione del progetto ‘Domeniche da Favola’, in scena ad Avezzano lo spettacolo ‘Scuola di Magia’

Avezzano. Spettacolo ‘Scuola di magia’ del Teatro verde per ‘Le Domeniche da favola’, in programmazione domenica 12 alle 17, al Teatro dei Marsi di Avezzano.

‘Le Domeniche da Favola’, è un progetto che prevede spettacoli per i ragazzi e le famiglie, con il contributo dell’ Assessorato alla Cultura – Ufficio Teatro del Comune di Avezzano e rapporti Istituzionali con Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Regione Abruzzo, la partecipazione della Fondazione Carispaq , il patrocinio della Provincia di L’Aquila, Unima Italia e Agita.

Spettacolo di Andrea Calabretta, regia di Emanuela La Torre, con Andrea Calabretta e Giovanni Bussi. Scene, costumi e pupazzi a cura di Santuzza Calì . Musiche originali di Enrico Biciocchi. Costumista assistente: Paola Tosti. Scenografo assistente: Amedeo d’Amicis. Assistente alla regia: Valerio Bucci. Ombre: Cincia Franchi. Direzione artistica: Veronica Olmi

Nella scuola di magia si imparano gli incantesimi, si costruiscono oggetti magici, si può diventare invisibili, creare filtri potentissimi. Ma attenti a non sbagliare, altrimenti si scatenano strane forze della magia! E’ proprio ciò che accade ai due protagonisti maghetti pasticcioni. Un’avventura incredibile, tra mostri buffi e grandi incantesimi, atmosfere magiche e canzoni divertenti. Alla fine i nostri eroi capiranno che nella vita ognuno ha suoi tempi per apprendere la magia e che, come dice il saggio “Se non hai ancora scoperto il tuo talento non vuol dire che non ne hai nessuno”.

Il programma prosegue il 26 gennaio con ‘La fontemaggiore, storia del principe in cera della verità’ da ‘Il giovane principe e la verità’ di Jean-Claude Carrière, regia Enrico De Meo. Il 16 febbraio con ‘Teatro Bertolt Brecht, i musicanti di Brema raccontano!’, adattamento di Pompeo Perrone, regia Maurizio Stammati. L’8 marzo con ‘ Teatro musica, verso Klee un occhio sente, un altro vede’ dalle opere di Paul Klee, trilogia della pittura in scena/terzo movimento, ideazione Pierangela Allegro Michele Sambin, scrittura Pierangela Allegro.

Informazioni:

Associazione Teatro dei Colori Onlus, Via dei Gerani, 45 – 67051 Avezzano

Tel. 0863.411900 – 347.3360029 – www.teatrodeicolori.it e-mail: info@teatrodeicolori.it

Prevendita: Punto informativo di Largo Mario Pomilio-Corso della Libertà, Avezzano

Martedì e giovedì ore 18,00 -19,30. Biglietto unico € 5,00

Teatro dei Marsi – Via dei Cavalieri di Vittorio Veneto 3, Avezzano – Tel. 0863.412909

Nei giorni di spettacolo la biglietteria del teatro apre alle ore 15,30