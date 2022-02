Ossigeno di 2 anni per i Tribunali minori: da destra a sinistra tutti i commenti del mondo della politica

Avezzano. Il circolo Pd di Avezzano ha appreso con enorme soddisfazione la notizia della proroga della chiusura del Tribunale fino al 31 dicembre 2023, concessa dal Governo e in attesa di approvazione del Parlamento.

“Il risultato è stato frutto della volontà di tutte le componenti della cittadinanza avezzanese e marsicana che in questi mesi hanno fatto fronte comune per impedire la realizzazione di una scelta errata sotto tutti i punti di vista. Una soddisfazione anche per l’interlocuzione e il confronto che il Partito Democratico ha avuto fin dall’inizio, attraverso i suoi rappresentanti al governo e al Parlamento”, dichiara Anna Paolini.

“L’accorpamento degli uffici giudiziari di Avezzano e Sulmona in quelli di L’Aquila andrebbe a penalizzare l’amministrazione della Giustizia sul territorio, danneggerebbe l’economia delle città spogliate, metterebbe in difficoltà gli operatori del diritto e gli stessi utenti costretti a spostarsi per usufruire dei servizi che il Tribunale offre, che non sono solamente quelli del processo, ma anche altri utili alla collettività (richiesta di certificazioni, incombenze legate alle successioni o alla tutela dei soggetti fragili) e non realizza sostanzialmente nessun risparmio di spesa, dato che il Tribunale di L’Aquila avrà bisogno di essere ampliato e ristrutturato per poter ospitare gli uffici traslocati, scrive il partito, “il Pd, anche a livello regionale e nazionale, è conscio di tali problematiche ed è sempre stato coerente nel cercare di risolverle a tutti i livelli. La proroga era indispensabile, quindi, ma non risolve il problema. Sarà compito del Parlamento operare una seria riflessione sul Decreto Legislativo n. 155/12 che ha disposto l’accorpamento dei Tribunali minori, anche alla luce dei risultati di risparmio economico che non sono stati ottenuti laddove si è proceduto alla sua applicazione”.

La nota del Pd di Avezzano si aggiunge ai numerosi commenti del mondo della politica, alla notizia della proroga, che scongiura per due anni la chiusura dei tribunali minori d’Abruzzo.

