Ospedali della Marsica, appello ai sindaci: riaprire Tagliacozzo e Pescina, potenziare Avezzano

Avezzano. Appello ai sindaci marsicani per potenziare l’ospedale di Avezzano in una situazione di emergenza come quella legata al coronavirus, ma anche per una gestione futura che eviti quanto accaduto in questi giorni, con la chiusura di sana pianta di due punti di primo intervento come Tagliacozzo e Pescina.

A lanciarlo sono i comitati per la tutela degli ospedali minori d’Abruzzo. “Preso atto delle decisioni del Governo sull’assunzione straordinaria di personale medico e paramedico con procedure d’urgenza”, affermano Giovanni Marcangeli e Rita Tabacco, “i sindaci marsicani intervengano sulla Regione affinché gli ospedali della Marsica siano destinatari di assunzioni”.

“Un’assegnazione che preveda un adeguato aumento di organico”, precisano, “non solo per far fronte alla grave e attuale emergenza, ma anche per sanare le vistose carenze che hanno indebolito i presidi sanitari del territorio. Rinnoviamo quindi l’invito ai comuni marsicani allo scopo di ottenere in questo momento di difficoltà il maggiore risultato per la sanità della Marsica e l’adeguata tutela dei marsicani tutti.

Per quanto riguarda l’ospedale di Tagliacozzo, chiuso per far fronte alla carenza di personale ad Avezzano, è stato già presentato un esposto alla procura di Avezzano dal Comitato, mentre per la vicenda di Pescina il sindaco Stefano Iulianella ha chiesto certezze dalla Asl per la riapertura, minacciando azioni incisive.