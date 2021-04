Ospedale di Avezzano: martedì inaugurazione del pre-triage anti-covid

Avezzano. Martedì 27 aprile, alle ore 10.00, si terrà l’inaugurazione del pre-triage del pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano, SS. Nicola e Filippo.

Interverranno alla cerimonia di inaugurazione, che si terrà sempre nel rispetto delle normative vigenti per limitare i contagi, anche i vertici della Asl, nonché rappresentanti del Comune di Avezzano e altri esponenti istituzionali.

Un passo in avanti per condurre in modo quanto più efficiente possibile la lotta alla pandemia in una zona così a rischio come la Marsica.