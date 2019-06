Assunzioni, carenze strutturali e liste d’attesa: l’assessore Verì visita l’ospedale di Avezzano con Angelosante

Avezzano. Carenza di personale e assunzioni, recupero dei fondi per interventi di ristrutturazione dell’attuale ospedale, liste di attesa, parto indolore, chirurgia robotica e rapporto con la sanità privata.

Sono le “coordinate” su cui si è dipanata, oggi pomeriggio, la visita dell’assessore regionale alla sanità, Nicoletta Verì, all’ospedale di Avezzano. Accompagnata dal consigliere regionale Simone Angelosante, la numero uno della sanità abruzzese ha voluto verificare di persona, incontrando medici e dirigenti, la situazione del presidio di Avezzano, con una proiezione sul futuro in merito alla realizzazione del nuovo ospedale il cui iter è stato da tempo avviato.

Erano presenti, tra gli altri, il direttore facente funzione della Asl, Simonetta Santini e il direttore sanitario di presidio, Lora Cipollone.

L’assessore Verì ha visitato prima il pronto soccorso e, successivamente, il reparto di ostetricia e ginecologia per confrontarsi, al termine del giro conoscitivo all’interno dell’ospedale, con i direttori di reparti nella sala riunione, molto affollata nella circostanza.

La Verì ha ricordato che, pur essendo ancora l’Abruzzo nel piano di rientro, in poco tempo sono state effettuate circa 200 assunzioni per tutte le Asl abruzzesi per cercare di coprire almeno le carenze più urgenti. Dopo aver ascoltato le richieste dei medici, sintetizzate da Walter Di Bastiano, la Verì ha illustrato le cose che intende fare, ponendo delle priorità. In attesa del nuovo ospedale, il cui iter, ha precisato, va avanti col progetto preliminare, l’assessore ha invitato la Asl a presentare un cronoprogramma per effettuare una serie di interventi di ristrutturazione dell’attuale presidio, attingendo ai fondi dell’art. 20 sull’edilizia sanitaria, fermi da tempo al ministero della Salute e non ancora utilizzati, anche per le altre Asl.

“Per quanto riguarda il reparto di ostetricia”, ha detto la Verì, “prendo l’impegno, insieme alla Asl, di attivare, sia pure in forma parziale in questa prima fase, il parto indolore e di migliorare la logistica del reparto”. L’assessore, inoltre, si è soffermata sulle liste di attesa, per la cui riduzione la Regione si è già mossa, fissando criteri e finalità, e sulla chirurgia robotica, definita risorsa molto importante. Al di là delle criticità strutturali dell’ospedale di Avezzano, a cominciare dal pronto soccorso, la Verì ha speso parole di forte elogio per i medici, lodandone la professionalità e, al contempo, sottolineando il grande e puntuale impegno della Santini che attualmente ricopre, in via provvisoria, l’incarico di direttore generale Asl.