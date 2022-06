Ospedale Avezzano, bagni in ogni stanza di degenza dell’ospedale

Avezzano. Bagni nelle singole stanze di degenza della chirurgia generale dell’ospedale di Avezzano per alzare la qualità alberghiera e, di riflesso, il livello dell’assistenza.

L’attuale governance dell’Asl è riuscita a colmare un disagio che si protraeva da anni, deliberando l’appalto dei lavori in tempi brevi e dandovi il via libera.

Gli interventi sono iniziati da un paio di settimane e, sulla base della tabella di marcia programmata, si concluderanno tra la fine di giugno e l’inizio di luglio.

La ditta aggiudicataria dei lavori, che comporteranno una spesa di circa 40.000 euro, è la DMF di Avezzano. L’intervento, che costituisce il primo lotto di un più ampio pacchetto di opere che si estenderà successivamente ad altri reparti, riguarderà le 5 stanze di degenza della chirurgia generale, ciascuna delle quali avrà autonomi servizi igienici, marcando un salto di qualità rispetto agli anni passati.

Per garantire la continuità dell’attività di ricovero e assistenz,a le opere all’interno dell’unità operativa vengono attuate in più step, in modo da poter essere completate gradualmente e senza interferenze col lavoro degli operatori sanitari.

Terminato l’adeguamento strutturale dei locali della chirurgia, si procederà all’esecuzione di un secondo lotto, dello stesso importo (40.000 euro), per attuare analoghi interventi in altri reparti.

Le modifiche migliorative rientrano in un programma triennale, finanziato con 320.000 euro, che prevede una serie di interventi finalizzati a rendere più fruibile l’ospedale, sia come organizzazione di lavoro sia come assistenza sanitaria.