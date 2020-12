Ortucchio: contro gli assembramenti Babbo Natale arriva a casa e in mascherina

Ortucchio. Piccoli doni, per circa 170 bambini, acquistati dall’amministrazione comunale per essere portati a casa da Babbo Natale e la sua elfetta, rigorosamente in mascherina. Bambini felici, incuriositi ma comunque abituati alla mascherina. Anche se a indossarla è Babbo Natale.

Mattinata di consegne a Ortucchio dove il sindaco Raffaele Favoriti ha promosso il progetto di Magicabula animazione per evitare gli assembramenti in piazza tra i bambini, decidendo di portare delle piccole bustine regalo a casa dei bimbi più piccoli. Un Natale diverso dagli altri ma comunque un Natale fatto anche di piccole attenzioni.

Insieme ad Anita e Renato Palumbo anche il vice sindaco Mario D’Agostino che con l’ausilio di un agente della polizia locale ha garantito che tutto si svolgesse nel rispetto delle regole e della sicurezza.

A Ortucchio sono una ventina le persone contagiate dal Coronavirus e per questo il Comune ha scelto di non promuovere eventi che facessero scendere persone in piazza.

“I bambini sono contenti comunque”, ha detto il sindaco Favoriti che ha salutato all’ingresso del Comune i due animatori, “e con la collaborazione dei genitori tutto è andato per il meglio, anche l’effetto sorpresa!”.

“In questo periodo difficile anche l’aspetto psicologico non è da sottovalutare”, conclude il vicesindaco D’Agostino, “è solo una piccola iniziativa promossa dall’amministrazione comunale per non privare i bimbi della gioia del Natale”.